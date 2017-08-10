ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, 1 РАУНД. ЛИДЕРЫ: ОСПИПОВ И АНОХИНА

26-й Чемпионат России, где выступают 58 мужчин и 30 женщин, любители и профессионалы, начался без сюрпризов. Первые места занимают лидеры сборных – Владимир Осипов, четырехкратный чемпион страны, и трехкратная чемпионка среди любителей Софья Анохина. У Осипова – 71 удар (-1; берди на 9-й и 12-й, богги на 10-й), у Анохиной – 72 (пар; берди на 11-й и 17-й, богги на 14-й и 18-й). Лидеры играли собранно и довольно уверенно.

Судя по первому раунду Артемий Яловенко набрал неплохую форму. Первую девятку он прошел за -3, (берди на 3-й, 8-й и 9-й лунках), на второй половине поля – четыре богги и один берди. Недавний победитель Матч-Плея среди профи здесь же в Линксе Павел Горяинов – на третьем месте с +3, 75 ударов.

Четвертый в протоколе – герой первого раунда Константин Лифанов – 76 (+4). Стартовал гольф-директор алматинского «Нуртау» с двойного богги на 1-й лунке, а на 3-й сделал hole-in-one. Это 10-й hole-in-one в истории гольф-клуба Линксе. 9-й принадлежит Глебу Фетисову – на 17-й лунке турнира Golf Digest Super Cup-2016. Фетисов также участвует в чемпионате. Его стартовый результат – 93 удара. Кстати, оба в прекрасной форме. Вот с кого надо брать пример молодым и не очень.

По 77 ударов сделали в первый день Давид Нагиев и юный ростовчанин Егор Ерошенко. Профи Евгений Волков (80), Андрей Павлов (81), Евгений Кафельников (83) – пока в тени.

У дам следом за Анохиной идет Александра Чекалина, прошлогодняя чемпионка России – +3, 75 ударов. На удар больше у Софьи Понуриной (76). 77 ударов сделала талантливая и целеустремленная воспитанница Дмитрия Захарова Наталья Гусева, недавно выигравшая юниорский чемпионат Финляндии.

Для справки: скорость гринов в гольф-клубе Линкс – была около 10, то есть не медленные, и не быстрые. На них, правда, еще попасть надо и местный жестокий раф – не угодить. Удачи!