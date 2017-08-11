ЧЕМПИОНАТ РОССИИ: ФИНАЛ С ИНТРИГОЙ

11 августа лидер среди мужчин Владимир Осипов практически обеспечил себе в пятый раз чемпионство. Отрыв в 9 ударов Артемия Яловенко и Андрея Павлова вряд ли устранят. Андрей сегодня прошел в пар с тремя берди и тремя богги, а Артемий — +3, повторив счет Павлова, но добавив к нему трипл богги на 4-й лунке.

Павел Горяинов за Осиповым не удержался и теперь с +11 сравнялся с Давидом Нагиевым и Дмитрием Матешиным, которые прошли в поле в пар, причем Матешин, новоиспеченный профи, начал с дабл богги на первой лунке, равно как и герой первого дня Константин Лифанов, имеющий к финалу +16.

Сегодня в Линксе было две героини. Занимающая ныне 11-е место Екатерина Малахова на 17-й лунке сделала hole-in-one. 11-й в истории Линкса. А вот Наталья Гусева продемонстрировала взросло-мастерский гольф и закончила раунд за 68 ударов – минус 4. У Натальи было четыре берди и ни одного богги! 14-летняя Гусева благодаря ее тренеру Дмитрию Захарову растет буквально на глазах. Теперь ее отставание от лидера чемпионата Софьи Анохиной, которая сегодня сыграла в пар, а в сумме имеет +1, составляет всего 4 удара. Это очень напряженная разница для Софьи. Гусевой же терять нечего: ближайшая к ней Вера Маркевич имеет +14, так что завтра нас ждет потрясающая дуэль между двумя воспитанницами Захарова.