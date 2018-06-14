Единственный в России турнир «без правил» Still YOUNG Play COOL!

29 июня 2018
Московский Городской Гольф Клуб
Golf Digest Россия проводит 1-й международный турнир по гольфу «без правил»
Still YOUNG Play COOL!
Формат турнира:
Командный — 18 команд (4 человека в команде)
С каждой лунки стартуют 2 команды
Игрокам разрешается советоваться, мешать игрокам другой команды – давать комментарии, элементы флеш-моба.
За каждой парой команд будут наблюдать судьи Golf Digest.
На 1-й этап турнира уже заявились: Игорь Верник, Алексей Кортнев (группа «Несчастный случай»), Камиль Ларин («Квартет И»), Гоша Куценко, Артем Михалков, Дмитрий Дюжев, Марина Ким, Елена Летучая, Кузьма Сапрыкин, Егор Климович («Движение вверх»), Александр Добровинский и многие другие.
3 первых команды победителей в качестве приза будут приглашены на финал «Still YOUNG Play COOL!2018» в Австрии или Италии в октябре 2018 года.
Программа:
09:00 Регистрация
10:00 Одновременный старт со всех лунок
17:00 Церемония награждения победителей
18:30–20:30 Ужин
Музыкальная программа с выступлением звезд, таких как:
Алексей Кортнев,
Алексей Чумаков,
Юлия Ковальчук,
группа «Банд’Эрос»
и многих других
Ведущий вечера: Вадим Верник
Обращаем Ваше внимание на то, что условием участия в турнире является взнос в пользу Фонда Golf Digest
от игроков — 20 000 рублей,
от гостей вечера – 10 000 рублей.
Оплатить взнос Вы можете на мероприятии.
Дополнительная информация tournaments@golfdigest.ru | +7 906 783 37 07