Единственный в России турнир «без правил» Still YOUNG Play COOL!

29 июня 2018

Московский Городской Гольф Клуб

Golf Digest Россия проводит 1-й международный турнир по гольфу «без правил»

Still YOUNG Play COOL!

Формат турнира:

Командный — 18 команд (4 человека в команде)

С каждой лунки стартуют 2 команды

Игрокам разрешается советоваться, мешать игрокам другой команды – давать комментарии, элементы флеш-моба.

За каждой парой команд будут наблюдать судьи Golf Digest.

На 1-й этап турнира уже заявились: Игорь Верник, Алексей Кортнев (группа «Несчастный случай»), Камиль Ларин («Квартет И»), Гоша Куценко, Артем Михалков, Дмитрий Дюжев, Марина Ким, Елена Летучая, Кузьма Сапрыкин, Егор Климович («Движение вверх»), Александр Добровинский и многие другие.

3 первых команды победителей в качестве приза будут приглашены на финал «Still YOUNG Play COOL!2018» в Австрии или Италии в октябре 2018 года.

Программа:

09:00 Регистрация

10:00 Одновременный старт со всех лунок

17:00 Церемония награждения победителей

18:30–20:30 Ужин

Музыкальная программа с выступлением звезд, таких как:

Алексей Кортнев,

Алексей Чумаков,

Юлия Ковальчук,

группа «Банд’Эрос»

и многих других

Ведущий вечера: Вадим Верник

Обращаем Ваше внимание на то, что условием участия в турнире является взнос в пользу Фонда Golf Digest

от игроков — 20 000 рублей,

от гостей вечера – 10 000 рублей.

Оплатить взнос Вы можете на мероприятии.

Дополнительная информация tournaments@golfdigest.ru | +7 906 783 37 07