GEO Россия и «Роза Хутор» запускают совместную выставку

C 17 августа по 25 сентября на знаменитом пешеходном Романовом мосту сочинского курорта «Роза Хутор» пройдет фотовыставка «Мир в зеленой рамке», приуроченная к Году экологии в России. Она станет очередным этапом успешной совместной работы курорта и медиагруппы ACMG, начавшейся в феврале этого года с проекта «SNC Родина» #SNC4RosaKhutor. GEO Россия представила уникальную галерею обложек журнала. Каждая обложка олицетворяет отдельную страну и дает гостям возможность отправиться в виртуальное путешествие: из Балтики в Византию, из Хорватии в Венецию, из Лондона в Прагу и в другие города и страны.

«Коллаборация журнала GEO Россия и курорта «Роза Хутор» — надежный партнер, сотрудничеством с которым мы гордимся, — прекрасная возможность сделать значительный шаг, который оставит свой след в истории», — прокомментировал Антонио Алицци, первый вице-президент ACMG.

GEO Россия также проводит конкурс, предоставляя возможность выиграть призы как гостям Красной Поляны, так и посетителям сайта. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на @geo.russia и выложить в свой аккаунт в Instagram любимую обложку журнала с хештегом #GEORussia, отметив @geo.russia. 27 сентября будут подведены итоги конкурса – десять счастливчиков получат годовые подписки на журнал GEO Россия.