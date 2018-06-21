GOLF DIGEST RUSSIAN LONGEST DRIVE: 242 МЕТРА!

В рамках своего 20-летия GOLF DIGEST Россия впервые провел турнир на самый дальний удар GOLF DIGEST RUSSIAN LONGEST DRIVE.
Победитель Golf Digest Longest Drive среди любителей –
Вадим Сергеев (242 метров). Он опередил не только гольфистов-любителей, но и профессионалов.
Победитель Golf Digest Longest Drive среди женщин – Наталья Зарудная (186 метров)
Победитель Golf Digest Longest Drive среди профессионалов – Сергей Зубрилин (235 метров)
Победитель Golf Digest Longest Drive среди юниоров – Никита Пучков (202 метра)
Победитель Golf Digest Longest Drive среди юниорок – Софья Полукарова (191 метр)
«Шестерка» мужчин-любителей:
1. Вадим Сергеев
2. Михаил Коваль
3. Николай Полукаров
4. Ашот Авагян
5. Александр Кочетков
6. Александр Федотов (удар выполнялся шотландским 100-летним драйвером с деревянной головкой и шафтом).
«Четверка» женщин:
1. Наталья Зарудная
2. Наталья Губа
3. Лара Красникова
4. Мария Вишнякова
В качестве награды Вадим Сергеев и Наталья Зарудная получили приглашение выступить на следующем турнире Golf Digest Россия – 1-й международный турнир «без правил» Still YOUNG, play COOL! – через неделю, 29 июня. Благодаря своему оригинальному формату он соберет 18 команд, в каждой из которых будут играть не только гольфисты-любители, но и новички. В турнире Still YOUNG Play COOL примут участие звезды театра и кино, такие как: Алексей Кортнев, Камиль Ларин, Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, Иван Жидков, Кузьма Сапрыкин и Егор Климович, а также телеведущие Елена Летучая и Марина Ким и многие другие.