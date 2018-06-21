GOLF DIGEST RUSSIAN LONGEST DRIVE: 242 МЕТРА!

В рамках своего 20-летия GOLF DIGEST Россия впервые провел турнир на самый дальний удар GOLF DIGEST RUSSIAN LONGEST DRIVE.



Победитель Golf Digest Longest Drive среди любителей –

Вадим Сергеев (242 метров). Он опередил не только гольфистов-любителей, но и профессионалов.

Победитель Golf Digest Longest Drive среди женщин – Наталья Зарудная (186 метров)

Победитель Golf Digest Longest Drive среди профессионалов – Сергей Зубрилин (235 метров)

Победитель Golf Digest Longest Drive среди юниоров – Никита Пучков (202 метра)

Победитель Golf Digest Longest Drive среди юниорок – Софья Полукарова (191 метр)

«Шестерка» мужчин-любителей:

1. Вадим Сергеев

2. Михаил Коваль

3. Николай Полукаров

4. Ашот Авагян

5. Александр Кочетков

6. Александр Федотов (удар выполнялся шотландским 100-летним драйвером с деревянной головкой и шафтом).

«Четверка» женщин:

1. Наталья Зарудная

2. Наталья Губа

3. Лара Красникова

4. Мария Вишнякова

В качестве награды Вадим Сергеев и Наталья Зарудная получили приглашение выступить на следующем турнире Golf Digest Россия – 1-й международный турнир «без правил» Still YOUNG, play COOL! – через неделю, 29 июня. Благодаря своему оригинальному формату он соберет 18 команд, в каждой из которых будут играть не только гольфисты-любители, но и новички. В турнире Still YOUNG Play COOL примут участие звезды театра и кино, такие как: Алексей Кортнев, Камиль Ларин, Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, Иван Жидков, Кузьма Сапрыкин и Егор Климович, а также телеведущие Елена Летучая и Марина Ким и многие другие.

А вот автором трех последних ударов на состязании стал президент медиа-холдинга ACMG, член Московского городского гольф-клуба Александр Федотов. В отличии от всех участников он первые два удара нанес столетнего возраста шотландскими драйверами с деревянными «головками» и шафтами. Вторая попытка оказалась удачной и мяч улетел на 120 метров в зачетную зону. Третий удар Александр сделал уже суперсовременной клюшкой. Судьи зафиксировали 220 метров, но в рафе…Церемонию награждения героев Golf Digest Russian Longest Drave’2018 провел главный редактор журнала «ОК!» Вадим Верник. Он тоже начал играть в гольф и готовиться к турниру 29 июня.Не упустите свой шанс сыграть в компании с известными артистами, дать им уроки паттинга, свинга и, конечно же, лонгест драйва!Выражаем благодарность партнерам турнира: отель Hard Rock Hotel за предоставленные призы победителям, бренды Wine Discovery и Moscow Levitated.