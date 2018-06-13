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GOLF DIGEST RUSSIAN LONGEST DRIVE! ДАЛЬНОБОЙЩИКИ, ВАШ ВЫХОД

13 Июн / 2018

В рамках юбилейного года журнал Golf Digest Россия приглашает 21 июня в Московский Городской Гольф-Клуб принять участие в турнире Golf Digest Russian Longest Drive!
Состязания проводятся на самой длинной и самой сложной лунке МГГК – 3-й, пар 4. 

Будут разыграны СУПЕРПРИЗЫ в номинациях:

1. Golf Digest Russian Longest Drive PRO 2018 (среди профи – мужчин и женщин)
2. Golf Digest Russian Longest Drive АМ 2018 (среди любителей – мужчин и женщин)
3. Golf Digest Russian Longest Drive Junior 2018 (среди юниоров до 18 лет)
4. Russian Longest Drive 2018 Абсолютный победитель

Стартовый взнос:

Для профессионалов — 4 000 рублей
Для любителей — 6 000 рублей
Юниоры принимают участие БЕСПЛАТНО!

Последний срок подачи заявок на участие в Турнире – 20 июня с.г.
Тел. + 7 (906) 783 37 07
E-mail: tournaments@golfdigest.ru
Оплатить взнос Вы можете наличными на регистрации в гольф-клубе, либо через приложение Golf Digest Tournaments (доступно в AppStore).

Будем рады видеть Вас на нашем турнире!
Если у вас возникли вопросы – пожалуйста, свяжитесь с нами!

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