GOLF DIGEST RUSSIAN LONGEST DRIVE! ДАЛЬНОБОЙЩИКИ, ВАШ ВЫХОД

В рамках юбилейного года журнал Golf Digest Россия приглашает 21 июня в Московский Городской Гольф-Клуб принять участие в турнире Golf Digest Russian Longest Drive!

Состязания проводятся на самой длинной и самой сложной лунке МГГК – 3-й, пар 4.

Будут разыграны СУПЕРПРИЗЫ в номинациях:

1. Golf Digest Russian Longest Drive PRO 2018 (среди профи – мужчин и женщин)

2. Golf Digest Russian Longest Drive АМ 2018 (среди любителей – мужчин и женщин)

3. Golf Digest Russian Longest Drive Junior 2018 (среди юниоров до 18 лет)

4. Russian Longest Drive 2018 Абсолютный победитель

Стартовый взнос:

Для профессионалов — 4 000 рублей

Для любителей — 6 000 рублей

Юниоры принимают участие БЕСПЛАТНО!

Последний срок подачи заявок на участие в Турнире – 20 июня с.г.

Тел. + 7 (906) 783 37 07

E-mail: tournaments@golfdigest.ru

Оплатить взнос Вы можете наличными на регистрации в гольф-клубе, либо через приложение Golf Digest Tournaments (доступно в AppStore).

Будем рады видеть Вас на нашем турнире!

Если у вас возникли вопросы – пожалуйста, свяжитесь с нами!