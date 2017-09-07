HOLE-IN-ONЦЫ, ИДЕМ В ИСТОРИЮ!

Каждый гольфист мечтает попасть в лунку одним ударом! Не каждый попадает… Лично мне три года назад повезло на 5-й (пар 3) в Московском городском гольф-клубе.

Я смело записываю себя в «СОЮЗ HOLE-IN-ONЦЕВ», который мы решили создать и вести на сайте WWW.GOLFDIGEST.RU журнала «GOLF DIGEST Россия». Цель – российское гольф-сообщество должно знать героев. Всех, кто вчера или при царе Горохе отправил мяч в лунку с одного удара.

Итак, с 7 сентября 2017 года МЫ НАЧИНАЕМ ПИСАТЬ ГОЛЬФ-ЛЕТОПИСЬ всех отечественных HOLE-IN-ONов и HOLE-IN-ONцев и определять их РЕЙТИНГ.

Коллеги по луночному счастью! Чтобы попасть в нашу летопись, надо заполнить коротенькую анкету:

1. ФИО* + Фото (пришлите потрет лица, а не только мяча)

2. ВОЗРАСТ *(для дам – по желанию).

3.КОГДА* (дата, турнир), ГДЕ* (страна, клуб, поле, лунка).

4. КАКОЙ КЛЮШКОЙ *(мяч — по желанию).

5. ПОДРОБНОСТИ (как, что, чего, кто под руку советовал, погода и пр. Но — коротко).

6. НАШЛА ЛИ НАГРАДА ГЕРОЯ?

(* — обязательная информация)



Вы можете перечислить ВСЕ ВАШИ HOLE-IN-ONE и попасть также в PЕЙТИНГ ВЫДАЮЩИХСЯ HOLE-IN-ONЦЕВ, о которых мы планируем рассказывать также и на страницах GOLF DIGEST Россия – самого популярного журнала о гольфе на пост-советском пространстве.

ГЕРОИ ГОЛЬФА, мы ждем Ваши ответы на e-mail: gogolev@asmgroup.info с пометкой UHIO.