HOLE-IN-ONЦЫ, НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО!

На обращение журнала Golf Digest Россия первым откликнулся Станислав ЛИНЕЦКИЙ (Москва):

«Спасибо за классную инициативу! Поддерживаю создание отечественной Летописи Holе-in-onе!

На Открытом чемпионате гольф-клуба Линкса 2 июля 2017 года я сделал свой первый hole-in- one. Это случилось на 3-й лунке, 128 метров , клюшка 8 iron. Мяч Тitleist 1.

Играл против ветра в дождь. Свидетели – партнеры по флайту: Андрей Еремеевский (мой маркер), Владимир Нигай и Николай Досталь. На лунке разыгрывалась номинация closest to the pin, которую я соответственно и выиграл».

Станислав, наш журнал поздравляет Вас с этим гольф-достижением и благодарит за оперативный отклик!

HOLE-IN- ONE СТАНИСЛАВА ЛИНЕЦКОГО стал 11-м в истории ГОЛЬФ-КЛУБА ЛИНКС. А всего с 2013 года зафиксировано 13-ть HIO.

2013 год – 2. Эльмира Умярова (3 лунка), Ангелина Манахова (11 лунка)

2014 год – 4. Вячеслав Бочаров и Гэри Пост (3-я); Мария Кустикова и Константин Зарудный (11-я).

2015 – 1. Алексей Колгушкин (14-я).

2016 год – 1. Глеб Фетисов (17-я). На турнире Golf Digest Super Cup.

2017 год уже стал в Линксе самым урожайным на эйсы. На 8 сентября – 5 HIO. Их авторами были Линецкий, Mai Huu Chuc и Константин Лифанов (3 лунка), Анна Шульце и Екатерина Малахова (17 лунка). Лифанов и Малахова сделали своих супер-удары на Чемпионате России по гольфу, которые впервые проходил в Линксе.

Ждем информацию (cм. www.golfdigest.ru) от всех героев на адрес: gogolev@acmgroup.info.

На фото слева направо: Андрей Еремеевский, Станислав ЛИНЕЦКИЙ, Владимир Нигай и Николай Досталь, Константин Лифанов и Екатерина Малахова.