ACMG и Take&shot представляют совместный ролик

В 1917 году в Нью-Йорке молодой журналист и шотландский иммигрант Берти Форбс основал журнал, который хотел назвать “Дела и их вершители” (Doers and Doings), но по совету друзей назвал своим именем. Столетие спустя бренд Forbes является символом успеха и известен во всем мире.

В 2017 году грандиозное празднование 100-летнего юбилея издания прокатилось по всей планете. Традиционно празднование началось в США, затем день рождения легендарного бренда отмечали в Азиатских странах, а завершилось празднование исторического юбилея в России.

26 октября в Москве на гала-вечер в знаменитый дом Пашкова поздравить легендарное бизнес-издание пришли многочисленные друзья и партнеры Forbes. Одним из таких партнеров была кинокомпания “Take&shot”, которая презентовала гостям юбилейного вечера уникальный короткометражный фильм “История успеха”, специально снятый для торжественного мероприятия.

Сюжет видеоролика “FORBES. Мы знаем. История успеха.” переносит нас на 10-15 лет назад. Тщательно реконструированная эпоха того времени с первых кадров погружает в историю общих друзей, делающих тогда свои первые шаги в бизнесе. В наши дни эти люди уже на страницах Forbes. Издание распознало их предпринимательский потенциал и смогло предугадать их успех.

Посмотрите трейлер фильма и поделитесь своими впечатлениями используя хэштеги #ябизнес #faf4ye

Полная версия на сайте: http://acmgroup.info/iambusiness/

О компании Take&shot

Кинокомпания Take&shot начала свою деятельность в 2016 году под руководством двух друзей — продюсера Равиля Салихова и режиссера Юрия Морозова. Первое время компания занималась поиском молодых талантливых режиссеров и сценаристов, было проведено несколько конкурсов и сняты короткометражные фильмы, среди которых работа выпускника Московской школы кино режиссера Байбулата Батуллина “Половинки”, отмеченная наградами на российских кинофестивалях “Кинотавр” и “Короче”. Позже в 2017 на базе кинокомпании был сформирован собственный рекламный продакшн. Take&shot, будучи молодой кинокомпанией, привносит в рекламу эстетику кино, следуя законам жанра и хорошего вкуса.

Ссылка на официальный сайт: take-shot.com