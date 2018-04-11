Медиагруппе ACMG исполнилось 10 лет

10 апреля в Гастрономическом центре «Зарядье» состоялось празднование десятилетнего юбилея издательского дома ACMG.

Десять лет назад был основан издательский дом ACMG, являющийся сегодня полномасштабной международной корпорацией, владеющей целой палитрой брендов в России и за рубежом. Знаменательную дату десятилетия своего основания компания символично отмечает 10 апреля в одном из новейших, но уже знаковых мест Москвы — в парке «Зарядье» и его Гастрономическом центре.

Поздравить юбиляров собрались знаменитости с обложек журналов издательского дома, а также художники, артисты и музыканты, такие как Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Аглая Тарасова, Альбина Джанабаева, Анна Тихомирова, Брендон Стоун и другие звезды театра, эстрады и кино. Поздравления российских звезд на юбилейном гала-вечере ACMG стали поистине незабываемым событием не только в истории компании, но и в медийной жизни столицы.

Сегодня, спустя десять лет уверенной работы на медиарынке ACMG расширяет границы своей деятельности и работы с брендами. Теперь это не только названия знаменитых изданий, сайты и приложения, но и успешное освоение новых бизнес-пространств в таких категориях, как образование (ACMG Academy), креативные маркетинговые разработки (ACMG Lab), торговые интернет-площадки (ACMG Store), деловой тревел-нетворкинг (ACMG Travel) и B2B коммуникация — организация форумов, клубов и конференций, таких как недавняя конференция по Blockchain и готовящаяся конференция по Big Data.

Также на площадке работали партнерские зоны: Nespresso бар, художники Sand Art и ART of you, которые рисовали от руки скетчи всех гостей, а FujiFilm радовал гостей мгновенными фотографиями с места события.

ACMG — международная медиагруппа, основанная в 2008 году. Входит в топ-10 крупнейших ИД России. В настоящий момент офисы ACMG расположены в Берлине, Милане, Москве, Париже, Стамбуле и Вене. В России ACMG издает журналы Forbes, ForbesLife, Numéro, L’Officiel, GEO, «GEOлёнок», Golf Digest, SNC, OK!, «GALA Биография», Interni и Objekt Russia. В Германии ACMG издает L`Officiel Hommes и L’Officiel.

Важнейшим направлением развития группы является построение новых медиа и открытие новых офисов по всему миру. ACMG развивает интернет-проекты forbes.ru, sncmedia.ru, ok-magazine.ru, trendspace.ru, golfdigest.ru, rdh.ru и другие.