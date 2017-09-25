KAZAKHSTAN OPEN: ШЛЯПА ПРОТИВ КЕПКИ

Тапио Пулкканен из Финляндии 24 сентября выиграл на третьей лунке плей-офф главный приз KAZAKHSTAN OPEN – Кубок «Байтерек». За 13 лет проведения казахского этапа Челлендж Тура это была всего вторая переигровка.

27-летнему финну, неоднократному победителю национальных первенства среди любителей, противостоял американец Чейз Кепка – младший брат победителя U.S. Open этого года. Чейз по примеру Брукса решил набраться опыта сначала в Старом Свете, а уж потом обосноваться в PGA Туре.

После третье раунда Пулкканен отставал от лидера турнира Эрика Ван Ройна из ЮАР на один удар, а Чейз – на три. Однако в финальном раунде Эрик прошел красивое и коварное поле гольф-клуба «Нуртау» за скромные 71 удар. Финн же, голову которого венчает не кепка, а исключительно шляпа-трилби, что является его фирменным стилем, набрал 4 минуса, а американец – 6. Итог: у обоих по «– 17».

Переигровка проходила на 18-й лунке пар 4, 380 метров. В первые два захода оба претендента (на чек в 72 тысячи евро и Кубок «Байтерек») сделали пары, а в третьей попытке хладнокровней и точней был «горячий финский парень». Чейз отправил с ти мяч под деревья, а Тапио – на фервей, а затем и грин, где двумя паттами добыл победу. У Кепки – богги, второе место и 50 тысяч евро. Третье место досталось одному из лидеров первого раунда англичанину Тому Мюррею – 31,5 тысяча евро.

Российские гольфисты – Владимир Осипов и Павел Горяинов с результатам «+4» и «+16» соответственно – кат («-1») не прошли.