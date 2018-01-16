Максим Сазонов: «Гольф – это борьба с самим собой»

Чем больше известных в России бизнесменов будут увлекаться гольфом, тем лучше для имиджа страны и ее экономики. Подтверждение этому – интервью, которое взяла редакция журнала Golf Digest Россия у Максима САЗОНОВА, генерального директора компании «Коудайс МКорма» – лидера российского рынка по производству премиксов, престартеров и концентратов для промышленных видов животных и птиц.

Максим Сазонов демонстрирует способности дипломата не только с зарубежными («Коудайс МКорма» – совместное российско-голландское предприятие) и российскими бизнес-партнерами, но и на поле для гольфа. Серьезный взгляд и сосредоточенность гендиректора вмиг улетучиваются, как только разговор заходит о гольфе: вместо них азарт игрока. «После знакомства с гольфом охота и рыбалка, которыми я увлекался раньше, отошли на второй план – настолько затянула меня эта игра!» – признается Сазонов.

– Где вы познакомились с гольфом и когда сложился ваш семейный гольф-дуэт?

Познакомился в Таиланде. Мы жили в отеле Banyan Tree Phuket, в непосредственной близости от гольф-поля. После недели пляжного отдыха захотелось найти для себя новое занятие: сначала просто катался рядом с гольф-полем на велосипеде, а потом решил посмотреть, что это такое. Заехал, попробовал, понравилось. Я начал играть каждый день, и через определенное время игра увлекла меня, и я все дни напролет стал проводить на поле. Моя супруга Алеся, заметив мое отсутствие, тоже решила попробовать. Игра захватила и ее, и мы начали заниматься вместе. Нашим первым учителем был местный гольф-профессионал англичанин Шон Харрисон. Он и познакомил нас с этой игрой.

– Что больше всего нравится в гольфе?

Гольф, как и любой спорт, отнимает кучу энергии, сил – и физических и моральных. Но гольф – это единственная игра, в которую можно играть с самим собой. Гольф — это, прежде всего, соревнование против себя и своих возможностей, соревнование против поля. Кроме того, гольф еще и очень полезен для здоровья: с нашим ритмом жизни всем нужно ходить пешком. Поля для гольфа расположены в живописных местах, что позволяет во время игры любоваться природой и чувствовать гармонию с ней.

– Какие ценные качества воспитывает гольф в бизнесмене?

Гольф тренирует не только стратегическое мышление и личную ответственность. В гольфе нужно уметь владеть собой: игра напоминает настоящую жизнь с ее взлетами и падениями – за удачей на одной лунке может следовать полный провал на другой. Гольф развивает точность и внимательность к деталям – ничего нельзя упустить из виду. Гольф требует постоянного самосовершенствования, борьбы со своими недостатками. Но гольф для меня, в первую очередь, – возможность побыть одному, отвлечься и пообщаться с единомышленниками.

– Пользуетесь ли вы этими качествами в своей работе? Почему они так важны в вашем деле?

На производстве кормов и кормовых добавок, как и на поле для гольфа, важна точность – витаминов, минералов должно быть ровно столько, сколько предусмотрено рецептом, иначе получается совсем другой продукт. Для здорового развития животных и птиц необходимо ответственно подходить к правильному и полноценному кормлению. Как поле для гольфа, каждое предприятие по-своему уникально: нужно найти подход, подобрать правильный рецепт и предложить соответствующую программу кормления. Здесь пригодятся и стратегическое мышление, и умение владеть собой, и личная ответственность – не всегда удается победить в тендере или завершить переговоры успешным заключением сделки.

– Вы могли бы назвать два своих самых любимых гольф-клуба?

Я пока не на многих полях успел поиграть: гольфом занимаюсь не полных два года и играл на 10-15 полях. Мне очень нравятся Сколково и Laguna Golf Phuket в Таиланде, где я начинал. В Сколково технически совершенное поле Jack Nicklaus Signature сочетается с удобным расположением и интересной архитектурой, а в Laguna Golf Phuket – прекрасные искусственные лагуны подчеркивают красоту местной природы.

Верите ли вы в приметы – когда игра будет удачной, а когда нет?

Я – нет. Моя супруга Алеся – да. Я всегда сосредоточен на процессе игры и внешние факторы не имеют для меня никакого значения.

Кто в вашей семье сильнее на поле?



Сейчас у нас гандикап примерно одинаковый, однако в последнее время моя супруга показывает результат лучше, чем у меня.

В вашей семейной команде Алеся и лидер тоже?

Сложно сказать: обычно в парном формате принято советоваться, подсказывать друг другу – результат-то командный. Однако моя супруга не приемлет никаких советов или подсказок от меня, поэтому нам достаточно сложно играть дуэтом. Когда мы играем вместе, то просто молчим, и каждый играет свою игру. Наверное, это распространенная проблема многих семейных пар. Тем не менее, нам удается показывать довольно неплохие результаты. Думаю, мы как-то внутренне друг друга чувствуем, поэтому обходимся без слов.

Есть у вас любимые клюшки?

В гольф мы попали случайно, не особо разбираясь и не уделяя особого внимания клюшкам. Поэтому как начинающие гольфисты, мы играем регулярными клюшками японской компании Honma. Эти клюшки очень популярны в Азии, где я познакомился с гольфом: они удобные и отлично выглядят. Клюшки Honma мне по-прежнему нравятся, другими я не играл.

Самое большое достижение в гольфе четы Сазоновых и каждого в отдельности?

Мы выиграли несколько турниров, занимали и первое, и второе места. Самое большое достижение – победа в таиландском этапе World Corporate Golf Challenge, которая дала нам право представлять эту страну на международном финале. Однако, к сожалению, продолжить участие в этих соревнованиях не удалось: турнир по времени совпал с международной конференцией AGROWAVE 2017, которую наша компания проводила в Норвегии для ключевых партнеров, и я, как гендиректор, не мог пропустить это событие. В этом году по результатам 10 этапов мы стали победителями «Семейного Тура» и выиграли путевку в Шотландию, где смогли поиграть на легендарном поле Gleneagles, а также получили титул «Лучшей гольф-семьи сезона 2017 года».

Не рассматриваете ли возможность компании «Коудайс МКорма» выступить спонсором одного из гольф-турниров в 2018 году?

Мы уже неоднократно поддерживали отдельные номинации в рамках турниров, и планируем продолжать сотрудничество в подобном формате.

– Спасибо за интервью и новых побед вам – над собой (благодаря гольфу), и вашему семейному гольф-дуэту!