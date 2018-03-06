ПО-ДОМАШНЕМУ, ПО-СЕМЕЙНОМУ!

Пятый по счету фирменный турнир по офисному гольфу провел 3 марта журнал Golf Digest Россия, которому в этом году исполняется 20 лет.

48 участников вышли на лунки, которые разместились в хорошо известной ценителям самых стильных и современных интерьеров Галерее дизайна ALTAGAMMA на Саввинской набережной. Именно здесь в декабре 2012 года прошел Первый Golf Digest Office Cup на 18-ти лунках.

Главные призы в личном первенстве достались Александру Кочеткову (34 удара) и Наталье Зарудной (39 ударов). Сильнейшими среди семейных дуэтов были Ольга Назарова и Александр Леонов (37 ударов). Первое место в категории «женщина+мужчина» заняли Наталья Зарудная с Александром Тимошиным (30), выигравшим в прошлом сезоне 10 любительских турниров.

На гольф-турнире в Altagamma собралось много известных и опытных гольфистов. Они с удовольствием встретились в преддверии нового сезона, окунулись в особую атмосферу гольф-братства и померились силами в мастерстве владения паттером. За этой борьбой следили более 40 гостей.

Впервые в истории баталий по офис-гольфу – а журнал проводит их уже 17 лет – главные призы разыграли 14 семейных пар. 10 дуэтов образовали временный турнирный альянс – гольфист+гольфистка. На первых 18 лунках каждый участник боролся в личном зачете, а на вторых 18-ти лунках – в парном первенстве, в формате «форсом», делая удары по очереди.

В индивидуальном зачете у мужчин лучшим стал директор Ассоциации гольфа России Александр Кочетков с 34 ударами. Второе место досталось Вадиму Прасову (36), а третье – Александру Макееву (37) . У женщин всех опередила Наталья Зарудная с 39 ударами. Второй была Татьяна Шегердюкова, а третье место досталось Ольге Харламовой. Обе гольфистки набрали по 40 ударов, но Татьяна сыграла результативней на последних лунках.

Победителями в зачете «женщина+мужчина» стали Наталья Зарудная и Александр Тимошин с 30 ударами. Они опередили всего на два удара занявших второе место Светлану Андрюкину и Алексея Крылова. Тройку призеров замкнули Елена Нестеренко с Вадимом Прасовым (40 ударов).

Среди семейных пар не было равных Ольге Назаровой и ее мужу Александру Леонову (37 ударов). Второе место заняли супруги Князевы – Алла и Игорь (39). Один удар уступили им Ирина Смородская и Александр Макеев (40).

«Самым метким» дуэтом на турнире оказались дебютанты гольф-соревнований — самая юная участница турнира Екатерина Козырева и Александр Наскальный. Они получили главный приз за наибольшее число попаданий в лунку с одного удара – 13. Вторыми были Александр Макеев и Ирина Смородская, а третье место у Натальи Ютановой и Кирилла Каема. Призеры также 13 раз поразили лунки одним ударом, но эти лунки были менее сложными, чем те, на которых отличились Козырева и Наскальный.

Все победители и призеры Golf Digest Office Cup 2018 были удостоены оригинальных деревянных медалей, наград от журнала и приятных призов от спонсоров мероприятия.

Мы благодарим за поддержку и помощь в проведении турнира Галерею дизайна Altagamma, а также партнеров – Корейский Дом GOLF PLAZA, который предоставил сертификаты для игры на гольф-симуляторах, Адвокатское бюро «Леонтьев и партнеры» и ЖК «Сердце Одинцово».