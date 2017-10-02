PRESIDENTS CUP: В ОДНУ КАЛИТКУ!

Сборная США выиграла в минувшее воскресенье Кубок Президентов с самым разгромным за последние 17 лет счетом – 19:11.

Напомню, что американцы с 2003 года не проигрывают соперникам, в составе которых гольф-звезд со всего мира, кроме Европы. «Интернационалы» по сути дела уступили на поле гольф-клуба Liberty National в Джерси-Сити уже в субботу, когда программа 18 парных матчей в форматах форсам и форбол была исчерпана и принесла хозяева Кубка 14,5 очков против 3,5 у гостей. Американцы выиграли в субботу 6 дуэлей, проиграв одну и сведя вничью одну.

О том, что «Остальной мир» произведет в воскресенье сенсацию и будет сильней во всех 12 индувидуальных встреча (тогда итоговая таблица смотрелась бы так – 14,5: 15,5) не могло быть и речи. Уж очень сильной, молодой и сплоченной была команда Америки. Фил Микельсон в свои 47 лет был в этой дружине эдаким «дядькой, играющим вице-капитаном наряду с не играющими Дэвисом Лавом Третьим и Тайгером Вудзом.

Вчера американцы струей шампанского окатили Даниэля Бергера, который выиграл у Си Ву Кима. Так была отмечена досрочная победа сборной США задолго до окончания турнира – на поле игралось еще 8 матчей. Очко Бергера сделало американцев недосягаемыми.

Оставшие, в принципе, могли и не упираться. Но играли все на совесть. В упорнейшей борьбе уступили: Спит – Вегасу, Кучар – Швартцелю, Рид – Устхейзену, Кепка – Скотту. Миром разошлись Джонсон с Грейсом, а Киснер – с индусом Лахири. А Микельсон и Фаулер под занавесь турнира свои дуэли выиграл: Фил у канадца Хадвина, а Рикки уже на 14-й лунке у аргентинца Грилло.

Есть все основания полагать, что американцы на этом Кубке зарядились победным духом и верой в то, что они – такая сила, против которой не способен выстоять ни Остальной мир, ни звезды Европы. Уже сейчас специалисты предрекают сборной США победу во Франции на Кубке Райдера.

Поживем – увидим.

На фото: Даниэль Бергер и Чарли Хоффман