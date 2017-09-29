PRESIDENTS CUP: И ПРЕЗИДЕНТЫ ТУТ КАК ТУТ!

И это не удивительно. Во-первых, американцы с 2003 года не проигрывают Матчей против сборной Остального мира (Европа, как известно, раз в два года сражается со звездно-полосатыми на Кубке Райдера, который пройдет на будущий год во французском Le Golf National).

Во-вторых, США никогда не уступало на родной земле. Третье: присутствие вчера на турнире сразу трех экс-президентов страны – фанатов гольфа – Билла Клинтона, Джорджа

Буша-мл. и Барака Обамы. И, наконец, вдохновляющая Статуя Свободы напротив гольф-клуба Liberty National в Джерси-Сити, на поле, построенном на месте свалки токсичных отходов.

У сборной США капитан Стив Стрикер, а его зам Тайгер Вудз. «Остальным миром» руководит Ник Прайс. Состав американцев на порядок сильней их соперников: Джастин Томас, обладатель Кубка FedEX, Джордан Спит, Дастин Джонсон и т.д. А супротив – Марк Лейшман да Джейсон Дей, Устхейзен и Брендон Грейс. Мацуяма тоже неплох.

В первый день было 5 парных дуэлей в формате форсам. Отлично сыгранная пара техасцев – Патрик Рид со Спидом –«вынесли» двух новичков Су Ву Кима и Эмилиано Грилла – 5 выигранных лунок за 4-е до финиша. Кучар с Джонсоном обыграли Вегаса и Скотта – 1 UP. Томас с Фаулером одолели Швартцела с Мацуямой – 6&4. Бергер с Кепкой проиграли южноафриканцам Грейсу и Устхейзену. А Фил Микельсон с Китснером разошлись миром с Дэем и Лейшманом. Итог: 3,5 на 1,5.

В пятницу – 5 матчей в формате four-ball. Суббота: утром – 4 матча форсам, после 11.00 – еще 4 матча форбол. В воскресенье 12 индивидуальных дуэлей.

Впервые в истории этого турнира команды одеты одним брендом. Им стал LACOSTE. Для сборных знаменитая французская компания выпустила 7 комплектов. Это – рубашки поло, свитера, верхняя одежда, брюки и блейзеры. На протяжении всего процесса проектирования LACOSTE тесно сотрудничала с капитанами Стивом Стриккером и Ником Прайсом, чтобы создать форму, которая бы соответствовала характеристикам цвета, стиля и ткани, а также была элегантной и удобной. Также LACOSTE одела капитанов, вице-капитанов, кедди, сотрудников PGA TOUR, а также сотрудников и членов Оргкомитета.

Уже сегодня можно приобрести на месте состязаний все наряды команд. Так, к примеру, кепки стоят 50 долларов, а рубашки-поло – 98. Недорого по московским меркам.