Прокачай удар c LUX* Grand Gaube в MONT CHOISY LE GOLF

В поисках сказочного отдыха не раздумывая отправляйтесь на Маврикий. Теплый Индийский океан, захватывающие дух тропические пейзажи и ощущение абсолютной приватности — все это вы найдете в LUX* Grand Gaube на Маврикии. Интерьеры отеля выполнены в расслабленном ретро-стиле, создавая по- домашнему теплую и уютную атмосферу. Локейшн также впечатляет: LUX* Grand Gaube расположился неподалеку от живописной лагуны с двумя белоснежными пляжами, словно из рекламы Баунти.
Лучший сценарий на вечер после насыщенного дня на побережье — неспешный ужин в одном из местных ресторанов. Совершите увлекательный гастротур по кулинарным станциям в Palm Court или устройте импровизированную дегустацию блюд перуанской и аргентинской кухни в стильном INTI — яркие впечатления гарантированы.
Условия:
- Период проживания с 15.05.18 – 15.10.18
- Грин-фи на 18 луночное гольф поле и гольф-карт (на две персоны)
- Трансфер в/из гольф клуба Mont Choisy Le Golf — MUR 1,000
- Комбинируется с другими спецпредложениями и контрактными ценами
- Минимальный срок проживания: 5 ночей
- Предложение действует только на категории номеров: Deluxe room, Junior Suite, Romantic Junior Suite
- Предложение не действительно на прошедшие даты
- Грин-фи не может быть передано третьему лицу, вычтено из стоимости проживания или возмещено наличными
- Предложение действует по запросу и наличию номеров
Забронировать тур можно через
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