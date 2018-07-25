Прокачай удар c LUX* Grand Gaube в MONT CHOISY LE GOLF

В поисках сказочного отдыха не раздумывая отправляйтесь на Маврикий. Теплый Индийский океан, захватывающие дух тропические пейзажи и ощущение абсолютной приватности — все это вы найдете в LUX* Grand Gaube на Маврикии. Интерьеры отеля выполнены в расслабленном ретро-стиле, создавая по- домашнему теплую и уютную атмосферу. Локейшн также впечатляет: LUX* Grand Gaube расположился неподалеку от живописной лагуны с двумя белоснежными пляжами, словно из рекламы Баунти.

Лучший сценарий на вечер после насыщенного дня на побережье — неспешный ужин в одном из местных ресторанов. Совершите увлекательный гастротур по кулинарным станциям в Palm Court или устройте импровизированную дегустацию блюд перуанской и аргентинской кухни в стильном INTI — яркие впечатления гарантированы.

Условия: Период проживания с 15.05.18 – 15.10.18

Грин-фи на 18 луночное гольф поле и гольф-карт (на две персоны)

Трансфер в/из гольф клуба Mont Choisy Le Golf — MUR 1,000

Комбинируется с другими спецпредложениями и контрактными ценами

Минимальный срок проживания: 5 ночей

Предложение действует только на категории номеров: Deluxe room, Junior Suite, Romantic Junior Suite

Предложение не действительно на прошедшие даты

Грин-фи не может быть передано третьему лицу, вычтено из стоимости проживания или возмещено наличными

Предложение действует по запросу и наличию номеров

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