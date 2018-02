С 13 по 18 февраля 2018 года в Центральном выставочном зале «Манеж» будет проходить Russian Art & Antique Fair

В Москве под патронатом Министерства Культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы и Международной конфедерации антикваров и арт дилеров CINOA (The International Confederation of Art and Antique Dealers Associations) состоится Russian Art & Antique Fair с участием ведущих антикварных галерей и частных собраний из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России, а также из Италии, США, Шотландии и других стран. На стендах участников представлены редкие произведения искусства, шедевры русской и западноевропейской живописи и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, антикварная мебель и ювелирное искусство.

Участие в проекте примут также галереи, представляющие contemporary art и дизайн. Russian Art&Antique Fair – проект, объединяющий на одной площадке классическое и совре- менное искусство. Российские и зарубежные галереи и частные коллекции представят про- изведения исключительно высокого уровня – как работы выдающихся мастеров минувших столетий, чьи имена навсегда вписаны в историю мировой культуры, так и произведения лучших представителей актуального искусства, отражающие дух нашего времени и основ- ные тенденции развития художественного творчества.

Russian Art & Antique Fair ставит целью сохранение и популяризацию мирового и нацио- нального культурного наследия, пропагандирует русское искусство, способствует формиро- ванию общественных и частных коллекций. На RA&AF запланировано проведение акции дарения произведений искусства из собрания Международной конференции антикваров и арт-дилеров в государственные музеи Москвы.

В рамках выставки пройдет деловая и образовательная программа, включающая в себя юри- дический Форум, посвященный законодательным аспектам движимых культурных ценно- стей (под эгидой Союза коллекционеров России), а также ряд семинаров и круглых столов для профессионалов и широкой аудитории. Для посетителей выставки будут организованы экскурсии с участием искусствоведов. Особое внимание будет уделено истории русского искусства.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Специальная экспозиция Портреты Российских Монархов из частных собраний. Венчание на Царство

Цель этого проекта – показать лица российских царей и императоров, управлявших Россией на протяжении нескольких столетий. Хронологически раздел начинается с всенародного избрания на всероссийский престол царя Михаила Федоровича в 1613 году, запечатленного на редчай- шей литографии, которая была напечатана спустя триста лет под наблюдением Н. Рериха. В экспозиции будут также представлены образы Петра Великого, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, Алексан- дра I, Николая I и многих других представителей Дома Романовых.

Среди авторов работ – знаменитый русский портре- тист XVIII-XIX вв. Дмитрий Левицкий, признанный английский мастер парадного портрета Джордж Доу, его ученик, русский художник немецкого происхожде- ния Вильгельм Август (Василий Александрович) Голике и другие выдающиеся художники. Куратор раздела – историк искусства, коллекционер Сергей Подстаницкий.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Портреты на монетах

С помощью современных технологий Музей Международного нумизматического клуба пред- ставит портреты русских царей на монетах. Каждая монета — послание, знак, служивший подтверждением суверенитета, средством госу- дарственной политики и пропаганды, декларирующий принадлежность к той или иной культу- ре и нации. С художественной точки зрения, это произведение декоративного искусства, отра- жающее стиль и изменение художественных вкусов той или иной эпохи. Сложившаяся в античности композиция аверса монеты с портретом правителя, окруженным надписью, легла в основу европейской чеканки, включая российскую. Впервые в образе импе- ратора на русских монетах предстал Петр I.

Монеты чеканились по европейскому образцу, некоторые даже с латинской надписью, предназначенные для использования во время «Велико- го посольства» 1716—1717 гг. Монеты XVIII столетия сохранили множество разновидностей портретов царствующих особ, которые выполнены талантливыми русскими и зарубежными медальерами: Герхардтом Гауптом, Соломоном Гуэном, Осипом Калашниковым, Иоганном Гедлингером, Бенджа- мином Скоттом, Жаком-Антуаном Дасье, Самойлой Юдиным и Тимофеем Ивановым. Разнообразие типов объясняется несовершенством технологий тиражирования образца, что только добавляет живости и выразительности портретным образам на монетах этой эпохи. Куратор раздела – эксперт Музея Международного нумизматического клуба Богдан Берковский.

Бриллиантовая коллекция «Романовы» ювелирного дома CLUEV

На протяжении трех столетий Императорский дом Романовых обладал величайшей не только в России, но и в мире коллекцией ювелирных украшений. Значимость этого собрания чрезвычай- но высока как с материальной, так и с культурно-исторической и художественной точки зрения. Мастера ювелирного Дома CLUEV, вдохновленные образами славной российской истории, создали коллекцию «Романовы», в основе которой лежат лучшие традиции ювелирного искус- ства, а в воплощении учитывались все тенденции и запросы нашего времени. Для создания коллекции были использованы эскизы из ювелирного альбома императора Николая II, в том числе – диадема супруги императора, великой княгини Александры Федоровны. Куратор раздела – геммолог, основатель и идейный вдохновитель Дома CLUEV Илья Клюев

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Специальная экспозиция «Ар Деко XX/20» – раритетная коллекция обуви, уникальных бисерных платьев и аксессуаров 1920-1930 гг.

Представленные в рамках экспозиции одежда и обувь выполнены выдающимися мастерами своего дела – Андрэ Перуджа, Сальваторе Феррагамо, Пьетро Янторни, а также ведущими фирмами-законодателями мировой моды, способными вознести одежду и обувь до уровня высокого искусства. Эти изделия отличают геометрически выверенные расти- тельные узоры, яркие цвета, широкий выбор используемых материалов, богатство декора в сочетании с общей просто- той линий и другие характерные элементы стиля Ар Деко, который после первой мировой войны переживал период бурного расцвета. Куратор экспозиции – исследователь и собиратель Назим Мустафаев

Специальная экспозиция «История одной коллекции»

Международная конфедерация антикваров и арт-дилеров представляет экспозицию «История одной коллекции», где будут показаны произведения искусства, собранные несколькими поколениями коллекционеров XIX – ХХ вв., бережно сохраняемые и преумножаемые их наслед- никами. На примере этой выставки можно проследить историю развития русского искусства на протяжении двух столетий – от начала XIX до конца XX века. XIX век представлен картинами знамени- тых русских художников – И.К. Айвазовского, В.Д. Поленова, Н.Е. Сверчкова, В.Е. Маковского, А.Н. Шильдера, В.Д. Орловского. XX век – полотнами Н.Н. Дубовского, С.А. Виноградова, К.А. Сомова, К.И. Горбатова, С.В. Чехонина и др. Советское искусство представлено работами Г.Г. Нисского, А.А. Дейнеки и других выдающихся мастеров.

Кроме того, экспозиция включает в себя уникальные предметы декоративно-при- кладного искусства и мебель XVII-XIX вв. Куратор экспозиции – вице-президент Международной конфедерации антиква- ров и арт-дилеров по выставочной работе Александр Киселев

Выставка современного искусства Living Together

В разделе Contemporary art посетители смогут ознакомиться с выставкой Living Together, которая ставит своей целью показать не только возможность, но необходимость формирования общего коммуникативного и визуального поля, в котором современное искусство, искус- ство предыдущих эпох и декоратив- но-прикладное искусство взаимно допол- няют друг друга и становятся равными и полноправными участниками арт-рынка. Для того, чтобы показать возможности сосуществования и преемственности предметов искусства, в рамках RA&AF будет показана отдельная большая экспои- ция современных художников из одиннад- цати ведущих российских галерей. Также непосредственно в пространство ярмарки будет внедрена серия интервенций, отра- жающая вопросы преемственности совре- менной культуры и диалога с историей искусства при всем многообразии новых видов медиа. Координатор выставки Living Together – галерея «Триумф»

Русская иконопись XVI – XX вв.

В экспозиции Russian Art & Antique Fair выделена отдельная тематическая зона, посвященная русской иконе. Здесь антиквары и владельцы галерей представляют памятники русской иконо- писи пяти столетий. Это, прежде всего, замечательные произведения ведущих центров XVI века – Москвы, Новгорода, Пскова, ярко воплощающие древние художественные традиции. Помимо них широко представлены памятники XVII и XVIII столетий, когда в русскую иконо- пись проникают новые формы и образы. Новое время представлено произведениями Палеха, Мстёры и других центров, в том числе старообрядческих. Наконец, на выдающихся примерах в иконной экспозиции салона представлена эпоха «серебряного века». Отдельного внимания заслуживают произведения редкой иконографии и изображения редких святых, созданные по особому заказу.

Куратор экспозиции – Наталия Комашко, ученый секретарь Центрального музея древнерус- ской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Живопись Бориса Касаткина из собрания Инны Баженовой

В собрании Инны Баженовой работы московского художника Бориса Касаткина (род. в 1944 г. в Москве) играют заметную роль. Европейски ориентированное творчество Касаткина берет начало в цветовых экспериментах художников «Бубнового валета» и колори- стической концепции Владимира Вейсберга, чьим учеником Борис Касаткин был с 1966 по 1985. Общение с мастером и внимательный анализ его творчества способствовали тому, что на сегодняшний день Касаткин – наиболее глубокий знаток и исследователь живописной системы Вейсберга, выдающийся колорист и последовательный живописец-аналитик.

Организатор экспозиции – Фонд IN ARTIBUS

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ

На стендах наиболее авторитетных галерей, принимающих участие в выставке, посетители RA&AF смогут увидеть ряд тематических экспозиций, направленность которых отражает перечень коллекционерских пристрастий.

Итальянская живопись XV-XVIII веков Галерея Altomani & Sons (Милан, Италия)

Экспозиция представляет работы известных итальян- ских художников эпох Возрождения и барокко. Ее основу составят произведения живописи на библей- ские сюжеты и сюжеты из античной мифологии. В состав экспозиции войдут работы Гаспаро Дициани, Марчелло Венусти, Джузеппе Чезари по прозванию Кавалер Д’Арпино, Доменико Мороне, Либерале да Верона и других выдающихся мастеров.

Поставщики Высочайшего двора Галерея «На Кутузовском, 24»

В экспозиции представлены шедевры русского деко- ративно-прикладного и ювелирного искусства XIX и начала XX века – произведения ведущих русских ювелирных фирм: К. Фаберже, семьи Болин, И. Хлеб- никова, П. Сазикова, П. Овчинникова, Ф. Лорие, О. Курлюкова и других предприятий, работавших для блистательного русского Двора, получивших призна- ние августейших заказчиков и взыскательной вели- косветской публики, и восхищающих своим творче- ством знатоков и любителей искусства сегодня так же, как и сто лет назад.

Русский пейзаж Антикварный салон «Русскiй модернъ»

В экспозиции будет представлена русская пейзажная живопись на рубеже XIX-XX веков. Будут показаны работы И. Бродского, В. Борисова-Мусатова, А.Егор- нова, А. Степанова, а также французские зарисовки К. Коровина, экспонировавшиеся на различных выстав- ках. Также представленное на стенде декоратив- но-прикладное искусство познакомит гостей меропри- ятия с редкой скульптурной композицией Е. Лансере прижизненной отливки и уникальными вазами фирмы Легра, изготовленными в начале ХХ века.

Шедевры русской живописи Галерея «Наше Наследие»

Экспозиция галереи предлагает вниманию посетите- лей поистине уникальную по своему содержанию и художественной ценности коллекцию, основу которой составляют произведения великих русских мастеров живописи XIX–XX веков, а также европейских авто- ров. Центральное место в экспозиции занимают полотна таких известных русских живописцев XIX века, как Исаак Левитан, Константин Маковский, Юлий Клевер, Николай Клодт, Александр Киселев и других выдающихся мастеров.

Философия образа Галерея «Диалог»

Экспозиция, объединяющая работы таких разных авторов, как Александр Яковлев, Эли Анатоль Павиль, Жерар Шлоссер, Константин Горбатов, Сальвадор Дали и др., посвящена взгляду художника на тело человека, поиску и ожиданию своего героя, музы и рефлексии от этой встречи. Авторские находки всегда формируют уникальные визуальные маршру- ты, их картины рождают форму и медиум, которые затем становятся образами.

Русская живопись и графика XIX-XX вв. Галерея «Кардашиди-арт»

В экспозиции представлены разнообразные живопис- ные и графические работы выдающихся русских художников XIX-XX веков. Рисунок Александра Куприна «Фили. Кутузовская церковь» относится к циклу ярких декоративных городских пейзажей, из которых родились известные коллажи автора. «Мольба к Солнцу» Дмитрия Стел- лецкого основана на древнерусских книжных миниа- тюрах, переработанных в духе эстетики стиля модерн, и исполнен в характерной для художника манере. В состав экспозиции войдут также работы Александра Альтмана, Бориса Анисфельда, Николая Дубовского, Николая Касаткина и других выдающихся живопис- цев и графиков.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Юридический форум «Оборот движимых культурных ценностей»

Союз коллекционеров России и Международная конфедерация антикваров и арт-дилеров России и стран СНГ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проводят юридический форум «Оборот движимых культурных ценностей». На Форуме будут обсуждать- ся актуальные вопросы законодательства в среде участников рынка, профессиональных юри- стов, представителей государственных и частных музеев, правительственных структур. Наш многолетний опыт работы показывает, что юристов и компаний, специализирующихся на обслуживании галеристов, дилеров и коллекционеров практически нет, а эта отрасль права в нашей стране не развита. В силу обозначенных причин, спектр услуг, доступный на отечествен- ном художественном рынке ограничен, а коллекционеры предпочитают покупать и хранить культурные ценности за рубежом, что не только сокращает объемы рынка, но и препятствует притоку предметов искусства в Россию.

К участию в мероприятии приглашены представители следующих организаций: Международ- ная конфедерация антикваров и арт-дилеров, Ассоциация антикваров СПб, Российское воен- но-историческое общество, московское отделение, Союз коллекционеров России, Фонд В. Потанина, Ассоциация музыкальных музеев и коллекционеров, Ассоциация корпоративных коллекций современного искусства, ИКОМ, Комитет ГД по культуре, Комитет ГД по налогам, Комитет по науке, образованию и культуре Совета Федерации, Комитет по бюджету и финансо- вым рынкам Совета Федерации, Министерство культуры, Министерство юстиции, Министер- ство финансов, Департамент культуры Москвы, Комиссия по развитию экономики, предприни- мательства, сферы услуг и потребительского рынка Общественной палаты РФ, Комиссия по культуре общественной палаты РФ.

14 февраля (среда), 12:00 – 17:00 Конференц-зал ЦВЗ «Манеж»

13 февраля 2018

12.00 – 13.45 Пресс-конференция, посвященная открытию RA&AF

14.00 – 14.30 Торжественное открытие ярмарки

15.00 – 16.00 Приветственный коктейль от Союза коллекционеров России*

17.00 — 18.30 Круглый стол на тему: «Наше искусство: окно в будущее?»* Организатор FrolovGalleryArtClub

14 февраля 2018

17.00 — 18.30 Круглый стол на тему «Старое и Новое: равный брак»* Организатор: FrolovGalleryArtClub

19.30-21.00 «Ювелирное искусство эпохи модерна: Фаберже и Лалик» Организатор: Институт Арт-бизнеса и антиквариата

16 февраля 2018

18.00 – 20.00 Пресс- конференция OK! Awards 2018*

17 февраля 2018

12.30-14.00 «Как понимать искусство: ценность и цена» Организатор: Институт Арт-бизнеса и антиквариата

15:00 – 17:00 Презентация второго тома дневников Константина Сомова

16.00 – 18.30 Пресс- конференция Geo Eco Awards 2018*

18 февраля 2018

15:00 – 17:00 Презентация второго тома дневников Константина Сомова

16.00 – 20.00 Фото — конференция Geo*

ПРЕСС — РЕЛИЗ

Пресс-конференция:

13 февраля в 12:00, конференц-зал ЦВЗ «Манеж»

Торжественная церемония открытия:

13 февраля в 14:00

Время работы RUSSIAN ART & ANTIQUE FAIR:

13 февраля: с 14:00 до 21:00

14 – 17 февраля: с 12:00 до 21:00

18 февраля: с 12:00 до 20:00

Организатор:

ООО «Экспо-Парк Выставочные проекты»

Москва, Крымский вал, д. 10, оф. 165

Тел.: +7 (495) 657-99-22

www.antiquesalon.ru

Пресс-служба:

Елена Мотина

Тел.: +7 (495) 657-99-22, доб. 117

Е-mail: e.motina@expopark.ru

Марина Кутьева

Тел.: +7 (495) 657-99-22, доб. 125

Е-mail: m.kuteva@expopark.ru

Виталий Когтев

Тел.: +7 (495) 657-99-22, доб. 231

Е-mail: v.kogtev@expopark.ru

Центральный выставочный зал «Манеж»

Манежная площадь, д. 1

13 – 18 февраля 2018 г.

www.antiquesalon.ru