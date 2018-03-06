СОЮЗ ХОЛ-ИН-ВАНЦЕВ: КАК МАЯЦКИЙ ИСПОРТИЛ ШВЕЙЦАРЦУ «СМЕНУ»

Дорогие собратья по клюшкам и бэгам! Напоминаю, что вместе с Вами мы пишем отечественную летопись МЕТКИХ И ВЕЗУЧИХ. Не стесняйтесь вспомнить и сообщить нам о своих супер-ударах в лунку.

ТАК И ПОСТУПИЛ член Московского городского гольф-клуба Андрей МАЯЦКИЙ.

3 января 2018 года на Тенерифе на Южном поле клуба GOLF DEL SUR, что в Сан Мигэле, Андрей вышел солнечным днем на ти 6 лунки пар 3 и ударил 8-м айроном на грин. 122 метра мяч летел, а затем, оставив заметную питч-марку, прокатился 10 метров вниз с правым брейком в сторону моря и нашел прибежище прямо в лунке.

«Во флайте со мной, – сообщил Андрей, были граждане Швейцарии. Один, предложивший мне сыграть на деньги, когда случился hole-in-one , обреченно выдохнул со словами: «Ну почему в мою смену?!» . Остальным очень понравилось шампанское, которым мы отметили в ресторане клабхауса мой удар».

Похоже, герой поймал фарт. В начале декабря прошлого года Андрей Маяцкий выиграл в Турции 2-й MAXX ROYAL CUP. Он же выступил партнером турнира Golf Digest Office Cup’2017 в Салоне Роллс-Ройс 23 декабря, который запомнился призерам и победителям первоклассными косметическими наборами «Салонной косметики» от компании будущего гольф-снайпера.

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