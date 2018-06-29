В Москве прошел первый этап международного турнира по гольфу «без правил» Still YOUNG Play COOL

В пятницу, 29 июня, в Московском городском гольф-клубе завершился первый этап международного турнира по гольфу «без правил» Still YOUNG Play COOL, организованный журналом «Golf Digest Россия» и медиа группой ACMG. Последующие этапы турнира пройдут в Германии, Австрии, Турции и Италии.

Этот первый и единственный в своем роде турнир “без правил”, где разрешалось отпускать шутливые комментарии, мешать соперникам, использовать элементы флешмоба, однако базовые правила игры соблюдались. Событие призвано совместить атмосферу серьезного состязания с неформальным и веселым общением между игроками, чего организаторам турнира удалось добиться.

«Все, что мы делали, обычно в гольфе запрещено. Мы дурачились, хулиганили, болтали, шутили, мешали… Единственное, что мы не позволяли себе, — это перебивать; если уж ударил, так ударил. А так, хулиганили по полной!» — рассказал певец, музыкант, актер и композитор Денис Клявер.

В турнире приняли участие как звезды российского телевидения и СМИ, актеры театра и кино, знаменитые бизнесмены и политики, так и любители этой игры. Так, среди собравшихся в день мероприятия были — Игорь Верник, Артем Михалков, Камиль Ларин, Егор Климович, Дарья Мороз, Денис Клявер, Юлия Хлынина, Денис Шведов, Иван Жидков, Евгений Пронин, Аристарх Венес, Оксана Акиньшина, Алена Бабенко, а также Алексей Кортнев, Елена Летучая, Марина Ким, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, группа Банд’Эрос, Шихи Мохаммед Али (Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Тунис в Российской Федерации) и многие другие.

«Я думаю, что мир очень сильно изменился, и вообще все, что происходило успешно или нравилось 20 лет назад, сегодня происходит по-другому. То есть для того, чтобы сделать новый проект или хороший бизнес, нужно взять то, что все понимают, и перевернуть. Это просто попытка посмотреть на гольф с другой стороны. Может быть, получится, может, нет, но судя по тому, как реагируют люди, мне кажется, это была успешная попытка, и мы ее продолжим в Турции, потом в Австрии, в Германии и финал сыграем в Италии», — прокомментировал Александр Федотов, президент медиагруппы ACMG.

Мероприятие началось в 9 утра с тренировки звезд и любителей, а также регистрации и формирования команд. Затем участников турнира ждал фуршет, а сама игра началась только в 11 со всех лунок. Так, команды имели возможность познакомиться и пообщаться друг с другом и с судьями, прежде чем переходить к самому состязанию. После турнира и подсчета результатов для участников и гостей прошла вечерняя программа, состоящая из ужина, аукциона и выступления таких звезд, как Алексей Кортнев, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и группа «Банд’Эрос». Там же, выдержав паузу и не без интриги, Федор Гоголев и Виктор Мочалов назвали победителей.

Первое место: Оксана Акиньшина, Марьян Ашот, Игорь Лукашов и Вячеслав Торбаков.

Второе место: Лара Красникова, Наталья Зарудная, Сергей Зубрилин, Аристарх Венес и Кузьма Сапрыкин.

Третье место: Денис Клявер, Дмитрий Трухачев, Дмитрий Гаранов и Андрей Рогачев.

Именно они будут приглашены на финал турнира Still YOUNG Play COOL в октябре 2018 года в Италии или Австрии. Мероприятие закончилось в районе 10 часов вечера, когда Вадим Верник, ведущий концертной программы, сказал слова благодарности гостям.

Стоит отметить, что событие не состоялось бы без наших партнеров — агентство Vito Pro Events (помогли организовать мероприятие), Spettacolo (накормили гольфистов вкусным обедом), бренд Wine Discovery, отель Address Montgomerie (носит имя знаменитого шотландского гольфиста Колина Монтгомери), Gett Premium (за то, что Вы сегодня с нами), а также Moscow Levitated (Московская Левитированная Вода). Медиа группа ACMG благодарит всех партнеров и спонсоров за помощь в организации турнира Still YOUNG Play COOL.

ACMG — международная медиагруппа, основанная в 2008 году. Входит в топ-10 крупнейших ИД России. В настоящий момент офисы ACMG расположены в Берлине, Милане, Москве, Стамбуле, Париже, Вене. В России ACMG издает журналы Forbes, Forbes Life, Numéro, Officiel, L’Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, OK!, «GALA Биография», Interni и Objekt Russia. В Германии ACMG издает L’Officiel Hommes и L’Officiel. Важнейшим направлением развития группы является построение новых медиа и открытие новых офисов по всему миру. ACMG развивает интернет-проекты forbes.ru, sncmedia.ru, ok-magazine.ru, trendspace.ru, golfdigest.ru, russiandesignhub.ru; издает цифровые версии журналов, разрабатывает мобильные приложения, всего более 200 диджитал-проектов в год.