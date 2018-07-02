ВКЛЮЧЕНО ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!

Это о Ela Quality Resort Hotel. Грандиозный отельный комплекс расположился на берегу Средиземного моря в знаменитом центре гольф-туризма Турции – Белеке. Отель окружают 15 гольф-клубов, а отдыхающих в нем – комфорт, внимание и душевность.

Курорт расположен в 35 километрах от аэропорта Анталии. Он занимает 11 гектаров, имеет песчаный пляж и морской пирс.

Ela Quality Resort представляет собой настоящий дворец: величественные колонны из резного камня, мраморные полы, великолепные ковры, изящные старинные вазы и роскошные диваны, декорированные тканями пурпурного цвета. Отель располагает элегантными номерами и виллами.

Площадь самой большой виллы – Sultan Palace – 1230 кв. метров. Окруженная собственным пышным садом, она имеет гостиную, столовую, четыре спальни, хамам и домашний кинотеатр. Интерьеры выполнены в мягких оливковых и молочных тонах, на фоне которых эффектно выделяется резная мебель темного дерева.

Если в Villa Sultan Palace можно принять десять человек, то в Ela Prestige Suite в 375 кв. метров с видом на море – в два раза меньше. Но… Остановившись однажды в этом эксклюзивном двухэтажном люксе, все хотят снова сюда возвратиться. Более походящий на королевские покои, роскошный люкс оформлен в элегантном классическом стиле, имеет великолепный вид на Средиземное море и живописные Таврские горы.

Отель Ela Quality Resort предлагает всем гостям, выбравшим виллы и люксы, персональную встречу в аэропорту, трансфер на автомобиле VIP-класса, а также процедуру ускоренной регистрации, круглосуточное бесплатное обслуживание в номере, услуги прачечной, бесплатное бронирование ресторанов a’ la carte. Ежевечерняя подготовка номера ко сну помогут в полной мере почувствовать, что значит отдых премиум-класса.

Тем, кто стремится всегда оставаться в курсе событий и не забывает про работу даже в отпуске, предоставляется ежедневная газета и ноутбук. Дворецкий, находящийся в полном распоряжении хозяев вилл и люксов, выполнит любую просьбу в кратчайшие сроки.

В довершение ко всему – приватный павильон на пляже с возможностью заказа любых блюд и напитков, а также спа-процедур.

Для проведения конференций, корпоративных мероприятий и деловых встреч на курорте есть 8 залов вместимостью до 500 человек.

Ежедневно отель знакомит своих постояльцев с мировыми кулинарными традициями. Здесь богатый выбор гастрономических изысков в шести ресторанах с турецкой, японской, итальянской, французской, мексиканской, греческой кухнями, а также рыбный ресторан.

Специалисты Ela Quality Resort одними из первых разработали уникальную концепцию детского отдыха Everland Q, где для каждого возраста продуманы увлекательные активности, а сервис и внимание персонала к детям всегда на самом высоком уровне. Everland Q – это все, что нужно для того, чтобы отлично провести время: игровая площадка, спальня для малышей, детский амфитеатр, пространство для творчества, комната c конструктором, кинотеатр, бассейны с водными горками, компьютерный зал, дартс, бильярд и бар с безалкогольными напитками.

Концепция Everland Q разработана таким образом, чтобы все гости клуба, проводя время весело и интересно, не нуждались в постоянном обществе родителей, которые могут заняться фитнесом или отправиться на SPA-процедуры.

СПА-центр курорта имеет сертификат Европейской SPA ассоциации (ESPA) и предлагает широкий ассортимент из ста шестидесяти программ ухода за телом и массажа. Вся косметика, используемая специалистами центра, натуральна и не содержит искусственных компонентов. В AB-I ZEN Spa & Rituals Lounge также проводятся занятия фитнесом, йогой и аква-аэробикой, танцевальные классы и персональные тренировки.

Улучшить физическую форму и просто приятно провести время можно на гольф-поле. Для этого в Белеке идеальные условия – мягкий климат и лучшие в Турции поля. Отель Ela Quality Resort окружают 15 гольф-клубов.