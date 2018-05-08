18 мая в Мультимедиа Арт Музее в Москве (МАММ) открывается выставка Дэвида Ярроу, одного из самых продаваемых европейских фотографов дикой природы.

Черно-белые кадры: пронзительный взгляд медведя, охотящегося за рыбой, жираф, бегущий по пыльной саванне, взметнувшаяся из воды хищная акула. Остановленные эмоции бьют через край, заполняют пространство и держат в напряжении зрителя.

Несколько десятков работ, которые покажут в МАММ – лишь малая часть творческого багажа Ярроу.

Дэвид Ярроу родился 8 февраля 1966 года в шотландском Глазго. В 20 лет в 1986 году увлечение фотографией привело его в качестве профессионального спортивного фотографа от британской прессы на финал Чемпионата мира по футболу в Мехико. Сделанный им кадр Диего Марадонны с кубком победителя в руках принес ему мировое признание. Однако долгое время Ярроу вел двойную жизнь – окончил Эдинбургский университет и сделал удачную карьеру в финансовой сфере. Но страсть к погоне за кадром с камерой в руках взяла верх над офисными амбициями.

На поиск своего стиля, тем и героев ушли годы. Спортивной и репортажной съемке фотограф в итоге предпочел съемки дикой природы.

Сегодня работы Ярроу выставляются по всему миру. За них бьются на аукционах. А предисловие к его фотокниге написал принц Уильям, внук правящей королевы Елизаветы II и наследник британского престола: «Фотографии Дэвида способны полностью заворожить нас и повлиять на отношение к потрясающим флоре и фауне планеты, на которой мы живем».

Животные на фотографиях Ярроу действительно часто смотрят прямо в глаза зрителю, отвести взгляд невозможно. Ярроу не скрывает, что ради этих кадров использует разнообразные методы: изучает места миграций, привлекает животных с помощью запахов. И пользуется режимом дистанционной съемки, предпочитая его длиннофокусному объективу для съемки на расстоянии.

Описывая рабочий процесс, Ярроу рассказывает множество историй о часах ожидания того единственного момента, который потом восхищает зрителей на выставках. Или о том, как принимает решение оставить камеру на земле рядом со стадом слонов или львиным прайдом – ведь нет никакой гарантии, что удастся с помощью пульта управления вовремя щелкнуть затвором, зато велика вероятность лишиться оборудования.

Выставка, которая открывается в Мультимедиа Арт Музее 18 мая – первый показ работ Ярроу в России. Фотограф не скрывает, что экспозиция на этой площадке для него – давняя мечта и большая честь.

Выставка пройдет в поддержку первого в России Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна».

Посмотреть в глаза хищникам можно будет в МАММ до 24 июня.