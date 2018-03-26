Журналы GEO и GEOлёнок празднуют свои юбилеи

В медиагруппе ACMG двойной юбилей: дни рождения любимых детьми и взрослыми изданий GEO и GEOлёнок. Журналу GEO в этом году исполняется 20 лет, а его «младший брат», журнал GEOлёнок отмечает свое 15-летие. Правильная концепция GEOлёнка помогла ему найти на российском рынке своего постоянного читателя.

Шеф-редактор Мария Милютина: «Основная концепция журнала «GEOлёнок» — это разумный баланс между игрой и обучением. Журнал общается со своими молодыми читателями как с взрослыми, что и делает его уникальным и единственным в своем роде журналом на рынке детской прессы».

Юная аудитория знакомится с такими, на первый взгляд, сложными темами, как физические и природные явления, космические открытия, тайны животного и растительного мира.

Журнал GEO был основан в Германии в 1976 году. За 42 года своего существования GEO покорил весь мир: сегодня журнал выходит в 12 странах мира общим тиражом 2,1 миллиона экземпляров. Первый номер российской версии GEO поступил в продажу весной 1998 года. С 2016 года бренд GEO входит в число медиа-активов издательского дома G Media в структуре медиагруппы ACMG.

Главный редактор Владимир Есипов: «Авторы статей и публикаций GEO — не только журналисты, но и искусствоведы, историки, путешественники, экологи, писатели, а также лучшие фотографы мира. Это выгодно отличает журнал от конкурентов».

Аудитория журнала делится практически поровну: 51 процент читателей журнала — мужчины, 49 процентов — женщины. Бренд GEO стремительно развивается в России, организуя собственные мероприятия по охране окружающей среды и поддерживая масштабные экологические акции крупных компаний.

Так, например, GEO является официальным партнером Всемирного фонда дикой природы (WWF), сотрудничает с Экологической палатой Российской Федерации, общероссийским зеленым движением «Эка», эколого-просветительской площадкой «Центр экономии ресурсов», общественной экологической организацией «Коалиция «Pro Отходы», телеканалом «Живая планета».



Для многих читателей GEO — это прежде всего красочные фотографии из различных уголков мира. Журнал GEO поддерживает и проводит фотовыставки в Москве и регионах. Среди выставочных площадок журнала — аэропорт Шереметьево, ЦДХ, ГУМ, МГУ, парк «Сокольники», парк искусств «Музеон», Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького, горный всесезонный курорт «Роза Хутор»

В 2017-м в рамках Года экологии в России, журнал GEO —единственный «зеленый» бренд на рынке медиа — учредил экологическую премию GEO ECO AWARDS. Цель этого проекта — продвижение экологической культуры в России, содействие развитию экологической сознательности, помощь в сохранении природы и природных ресурсов. В 2017 году GEO ECO AWARDS были награждены компании и общественные организации, внесшие особый вклад в решение экологических проблем. Успех этой премии позволил сделать ее ежегодной. Осенью 2018 года GEO вновь отметит своей премией различных представителей бизнеса за вклад в защиту окружающей среды.