Звезды мирового гольфа выйдут на поле «Москоу Кантри Клаб» в рамках VTB Russian Open Golf Championship (Senior)

17-19 августа 2018 года в «Москоу Кантри Клаб» (филиал ГлавУпДК при МИД России) пройдет международный профессиональный Турнир по гольфу VTB Russian Open Golf Championship (Senior) — этап Европейского тура. В этом году титульным спонсором Турнира выступает Банк ВТБ (ПАО).

В Турнире примут участие 54 лучших гольфиста из 20 стран мира –легендарные игроки старше 50 лет. Призовой фонд составит 500 000 долларов США.

Приветствие организаторам и участникам соревнований направил Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. «Сердечно приветствую организаторов и участников VTB Russian Open Golf Championship (Senior) и традиционного Международного благотворительного турнира по гольфу. Соревнования, организуемые Московским загородным клубом — филиалом ГлавУпДК при МИД России, в одном из самых живописных уголков Подмосковья, призваны способствовать дальнейшей популяризации этого зрелищного вида спорта», — говорится в приветствии.

16 августа состоится торжественная церемония открытия VTB Russian Open Golf Championship (Senior), а также 23-й Международный благотворительный турнир по гольфу, в котором любители сыграют в командах с профессионалами — чемпионами и призерами национальных и мировых первенств. Средства от Благотворительного турнира традиционно будут направлены в фонды, оказывающие помощь детям.

В день открытия мастер-класс для юниоров проведет участник Ryder Cup ирландский профессиональный гольфист Рохан Рафферти.

17-19 августа пройдут игры Турнира. Награждение победителей состоится 19 августа.

VTB Russian Open Golf Championship (Senior) станет единственным профессиональным международным турниром по гольфу 2018 года в России.

Организатор мероприятий — «Москоу Кантри Клаб» — крупнейший гольф-клуб России. Здесь, впервые в стране, в начале 90-х годов было построено профессиональное 18-луночное гольф-поле площадью 7174 ярда, в котором гармонично сочетаются богатый природный ландшафт и международные стандарты. Гольф-поле создано по эксклюзивному проекту американской династии архитекторов Трент Джонс и считается одним из лучших в Европе.

Турнир Russian Open был основан в 1993 году. Впервые он был проведен в «Москоу Кантри Клаб».

Этап Европейского тура среди игроков категории Senior пройдет здесь в третий раз (ранее проводился в 2013 и 2014 годах).

«Москоу Кантри Клаб» — первоклассный гольф-курорт и хорошо известная турнирная площадка, без сомнений, предстанет во всем своем великолепии. Мы, Staysure Tour, рады вернуться в Россию впервые с 2014 года, поскольку мы стремимся расширять игровые возможности и организовывать для первоклассных игроков в гольф захватывающие поездки. Выражаю благодарность ГлавУпДК и «Москоу Кантри Клаб» за предоставленную спортсменам возможность посетить не только гольф-курорт мирового класса, но и исторический город Москву. Наконец, хотел бы выразить благодарность банку ВТБ (ПАО), титульному спонсору Турнира, который бы не состоялся без его поддержки», — отметил глава Stausure Tour Дэвид МакЛарен в своем приветствии.

Турнир традиционно привлекает большое внимание любителей гольфа, поскольку в нем участвуют профессиональные гольфисты, завоевавшие всемирную известность за время своей основной профессиональной карьеры в турах США, Европы, а также в Ryder Cup.

Титульным спонсором Турнира выступает Банк ВТБ (ПАО). Среди партнеров СПАО «РЕСО-Гарантия», международный ресторанный холдинг Ginza Project и рестораны «Клюшка» и «Клюшкин пляж», расположенные на территории «Москоу Кантри Клаб», международная компания AVIS, оказывающая услуги проката автомобилей, производитель экипировки для гольфа Titleist.

Подарочные сертификаты победителям 23-го Международного благотворительного турнира по гольфу, который пройдет в формате Pro-Am, представят сеть фитнес-клубов X-Fit и торговая марка одежды GANT. Часть денежных средств для оказания адресной благотворительной помощи в рамках Международного благотворительного турнира передает Страховая Группа «СОГАЗ».

Информационными партнерами Турнира выступают телеканалы «МАТЧ ТВ» и «360», МИА «Россия сегодня», газета «Московский комсомолец», журналы Esquire, City Magazine, «Спорт Бизнес Консалтинг», гольф-порталы «Гольф.ру» и «Гольф.МИР», интернет-порталы «Мир впечатлений», sobytiye.ru.

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Справочно о «Москоу Кантри Клаб»

«Москоу Кантри Клаб» – излюбленное место отдыха дипломатического сообщества. На охраняемой природной территории 120 гектаров расположились пятизвездочный отель и коттеджи.

К услугам гостей — курортная зона с пляжем, территорией для прогулок на лошадях, полем для мини-гольфа, ресторанами и барами, зоопарком, большим спорткомплексом с крытым бассейном, тренажерными залами, теннисными кортами, площадками для бадминтона, солярием и саунами.

Здесь работает первый в России гольф-клуб международного класса — с чемпионским полем, открытым как для игры, так и для обучения. Гольф-клуб «Москоу Кантри Клаб» — самый большой по численности в России.

В 2017 году «Москоу Кантри Клаб» стал лауреатом международного конкурса индустрии гольф-туризма World Golf Award, проводимого авторитетной премией World Travel Awards. Загородный комплекс признан лучшим гольф-отелем России.

В этом году «Москоу Кантри Клаб» представлен на World Golf Award в двух номинациях «Лучший гольф-отель» и «Лучшее гольф-поле».

B июле 2018 года «Москоу Кантри Клаб» вошел в состав European Tour Destinations. Это единственный в России гольф-курорт, который включен в перечень European Tour Destinations — глобальной сети, объединяющей самые престижные гольф-курорты Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а теперь и России. Гольф-клубы European Tour Destinations традиционно занимают высокие места в международных рейтингах и принимают мировые турниры, в том числе Кубок Райдера и Чемпионат мира. Всего в сеть входит 28 гольф-курортов 21 страны.

Информационный партнер турнира — журнал Golf Digest